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Российская боксёрша Ангелина Семёнова во второй раз вызвала на поединок по боксу телеведущую и певицу Ольгу Бузову

Хочется наконец-то провести бой с Ольгой Бузовой. Тем более проект «Дом-2» закрывается, поэтому у неё освобождается куча времени. Мы можем закатить самый яркий поединок женского бокса, который только может быть, — приводит слова Семёновой РИА Новости.

Такое заявление Семёнова сделала после победы над Натальей Сава на турнире Fight Night в Казани, которую спортсменка одержала за 22 секунды.

28 сентября Семёнова в интервью NEWS.ru пообещала показать Бузовой, что такое настоящий бокс.

В активе 26-летней спортсменки три победы и одно поражение по правилам профессионального бокса.