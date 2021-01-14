Сын Кости Цзю стал боксером года в Австралии

Все новости на карте

Лучшим боксером Австралии 2020 года признали Тима Цзю, сына бывшего чемпиона мира по версиям WBA, WBC и IBF в первом полусреднем весе Кости Цзю

На своей странице в Instagram 26-летний боксер опубликовал постер Австралийской национальной федерации бокса, присудившей ему почетное звание.

"Два раза и до сих пор", — подписал пост Тим Цзю.

За прошедший год Цзю провел два боя и одержал две победы. Летом спортсмен защитил титулы WBO Global и IBF Australian в первом среднем весе в бою с Джеффом Хорном.

Повторная защита состоялась 16 декабря в поединке с Боуином Морганом. Цзю нокаутировал соперника в первом раунде.

Всего на профессиональном ринге Тим Цзю провел 17 боев и одержал 17 побед, 13 из них нокаутом.