«Я рад, что Поветкину больше никуда не спрятаться и не убежать. Я впустую потратил время по его вине, я дважды готовился к бою, а он отменял поединки в последнюю минуту. Конечно, я буду раздражён. Я не буду сидеть и улыбаться», — приводит слова Уайта Sky Sports.