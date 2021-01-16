Британский тяжеловес Диллиан Уайт (27-2, 18 КО) поделился ожиданиями от реванша против россиянина Александра Поветкина (36-2-1, 25 КО).
«Я просто хочу выйти туда и размазать ему лицо, если честно. Просто выйти на бой, встретиться лицом к лицу.
Я просто рад, что ему негде спрятаться и куда бежать. Он зря потратил время, позволив мне подготовиться к двум боям, а затем отменил их в последнюю минуту.
Я рад. Он притворяется приятным и скромным парнем, но говорит дерьмо. Конечно, я буду надоедлив. Я не собираюсь сидеть и смеяться», — сказал Уайт.
Реванш Поветкин — Уайт запланирован на 6 марта 2021 года. В августе 2020-го россиянин нокаутировал британца в 5-м раунде.