Промоутер британского боксера Джо Джойса Фрэнк Уоррен заявил, что ведет переговоры о бое с украинцем Александром Усиком . Это будет поединок за временный титул WBO супертяжелого веса.

Последние договорились о проведении двух боев в 2021 году: первый бой станет объединительным за все пояса, а во втором проигравший получит право на реванш.

«Мы сейчас работаем над этим. Усик и Джойс, — цитирует Уоррена boxingscene.com. — Думаю, WBO скоро санкционирует бой за временный титул, и мы уже приступили к работе. Переговоры начались. Посмотрим, что получится. Идея такая, что обедитель боя Джошуа — Фьюри должен будет защищать титул WBO против Усика или Джойса.

Напомним, что Усик является первым номером рейтинга WBO и обязательным претендентом на титул Джошуа. Джойс занимает второе место в рейтинге.