Нокаут в исполнении Поветкина признан лучшим в 2020 году

And they gave us excellent KO's (x2) 🔰🔝🏆



Thanks all for everything and we can wait to see you boxing this year. pic.twitter.com/b3xRAf0b66— World Boxing Council (@WBCBoxing) January 18, 2021

Удар левой снизу в пятом раунде поединка против британца Диллиана Уайта принес Поветкину победу, несмотря на перенесенные ранее два нокдауна, и временный титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе. Бой прошел 23 августа в Великобритании. Второй поединок пройдет 6 марта, место проведения определится позднее.