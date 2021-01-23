Профессиональный бокс очень медленно и постепенно выходит из зимней спячки. 23 января в Екатеринбурге состоялся первый в 2021 году турнир промоутерской компании RCC Boxing Promotions. В его главном поединке встретился перспективный и небитый российский боксёр, представитель лёгкого веса Дмитрий Юн и более опытный соперник Жора Амазарян, представляющий Армению.

Юн, в непростом 2020 году, умудрился остаться очень активным и провёл три поединка, во всех из них одержав победы. Что касается Амазаряна, то уроженец Гюмри не мог похвастать такой завидной серией, как у оппонента. В 2020 году он провёл две встречи, добыв ничью в марте, и потерпев поражение в октябре. Принимая во внимание такие предматчевые расклады, именно Юн виделся фаворитом противостояния.

Невзирая на это, Амазарян, как и Юн, прошедший опыт американских рингов, не тушевался и попробовал работать первым номером. В целом, стартовая трёхминутка прошла в равной борьбе. Во втором раунде Юн приноровился к сопернику, начав работать в привычной для себя техничной манере. Дмитрий отлично пробивал удары на встречу, явно перестреливая Амазаряна. В конце второго раунда россиянин зарядил мощнейший правый кросс. Жору болтануло, не успев собраться, армянский боксёр пропустил почти мгновенно тяжелейший правый сбоку в челюсть, в результате чего оказался в нокдауне. Юн попытался пойти на добивание, но времени на это не хватило, Амазаряна спас гонг.

В перерыве боксёр из Гюмри успел восстановиться и со стартом третьего раунда начал работать первым номером. Юн не испугался, отлично работал на ногах и продолжал точно пробивать на встречу. Тем не менее, Амазарян не сдавался и постоянным прессингом сумел добиться своего. В конце четвёртого раунда Жора заставил Юна ошибиться, тот сильно раскрылся, а спортсмен из Армении молниеносно этим воспользовался, пробив роскошный правый крюк. Дмитрий оказался в нокдауне и поднялся с трудом. Вслед за этим прозвучал гонг, спасший Юна от добивания.

Казалось, что у него будет время, чтобы восстановиться. Но, к сожалению, продолжить схватку он не смог. При падении в нокдаун вес тела Юна был сосредоточен на его же правой ноге. В результате, боксёр получил сильную травму и не сумел выйти на пятый раунд. По предварительной информации, у Дмитрия перелом ноги. Спортсмен не смог выйти даже на оглашение официального результата, вместо этого его сразу отправили в больницу. Амазарян же прервал серию неудач, одержав победу техническим нокаутом.

Что же, первый турнир года от RCC Boxing Promotions оказался отменным. Перелом ноги во время боксёрского поединка явление очень редкое и видеть такое всегда удивительно. Так что болельщики стали свидетелями едва ли не уникального события. В любом случае, желаем Дмитрию Юну скорейшего выздоровления и надеемся, что все его победы в 2021 году ещё впереди.