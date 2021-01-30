Боксерский поединок между легендой бокса Флойдом Мейвезером и блогером Логаном Полом официально отменен.

Бой был запланирован 20 февраля, но из-за пандемии коронавируса было принято решение отложить его, сообщает TMZ.

43-летний Мейвезер (51-0, 27 КО) последний раз боксировал 31 декабря 2018 года на шоу RIZIN в Японии против местной звезды кикбоксинга Теншина Насукавы. В первом раунде Мейвезер остановил японца, успев отправить его на канвас трижды. Бой носил выставочный характер, поэтому не пошел в официальный рекорд спортсменам.

Пол (0-1) свой единственный профессиональный поединок провел против другой YouTube-знаменитости KSI, проиграв ему раздельным судейским решением в 6-раундовом поединке в ноябре 2019 года.