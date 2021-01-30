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Матч-центр
24 января

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Осасуна
Осасуна
3 1
Гранада Гранада
Эльче
Эльче
0 2
Барселона Барселона
Сельта
Сельта
1 1
Эйбар Эйбар
24 января

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Шальке-04
Шальке-04
0 4
Бавария Бавария
Хоффенхайм
Хоффенхайм
3 0
Кёльн Кёльн
25 января

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Атлетик Б
Атлетик Б
5 1
Хетафе Хетафе
26 января

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
1 2
Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
2 3
Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед
Саутгемптон
Саутгемптон
1 3
Арсенал Арсенал
27 января

Английская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Бёрнли
Бёрнли
3 2
Астон Вилла Астон Вилла
Челси
Челси
0 0
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
0 0
Фулхэм Фулхэм
28 января

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
1 3
Ливерпуль Ливерпуль
29 января

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Вальядолид
Вальядолид
1 3
Уэска Уэска
29 января

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Штутгарт
Штутгарт
2 0
Майнц Майнц
30 января

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Эйбар
Эйбар
0 2
Севилья Севилья
Реал Мадрид
Реал Мадрид
1 2
Леванте Леванте
Валенсия
Валенсия
1 0
Эльче Эльче
30 января

Бундеслига

3 из 6
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Унион
Унион
1 1
Боруссия М Боруссия М
Вердер
Вердер
1 1
Шальке-04 Шальке-04
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
3 1
Герта Герта
30 января

Английская Премьер-лига

3 из 6
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Эвертон
Эвертон
0 2
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич Альбион
2 2
Фулхэм Фулхэм
Манчестер Сити
Манчестер Сити
1 0
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
31 января

Испанская Примера

3 из 4
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Хетафе
Хетафе
0 0
Алавес Алавес
Кадис
Кадис
18:15
Атлетико М Атлетико М
Гранада
Гранада
20:30
Сельта Сельта
31 января

Бундеслига

2 из 2
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Кёльн
Кёльн
1 0
Арминия Арминия
Вольфсбург
Вольфсбург
20:00
Фрайбург Фрайбург
31 января

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Челси
Челси
2 0
Бёрнли Бёрнли
Лестер Сити
Лестер Сити
1 1
Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
19:30
Ливерпуль Ливерпуль
1 февраля

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1 из 1
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Бетис
Бетис
23:00
Осасуна Осасуна
2 февраля

Английская Премьер-лига

3 из 4
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Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
21:00
Арсенал Арсенал
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
21:00
Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
23:15
Саутгемптон Саутгемптон
3 февраля

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Фулхэм
Фулхэм
21:00
Лестер Сити Лестер Сити
Бёрнли
Бёрнли
21:00
Манчестер Сити Манчестер Сити
Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
22:30
Эвертон Эвертон
4 февраля

Английская Премьер-лига

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Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
23:00
Челси Челси
5 февраля

Испанская Примера

1 из 1
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Алавес
Алавес
23:00
Вальядолид Вальядолид
5 февраля

Бундеслига

1 из 1
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Герта
Герта
22:30
Бавария Бавария
6 февраля

Испанская Примера

3 из 4
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Леванте
Леванте
16:00
Гранада Гранада
Уэска
Уэска
18:15
Реал Мадрид Реал Мадрид
Эльче
Эльче
20:30
Вильярреал Вильярреал
6 февраля

Бундеслига

3 из 6
Все матчи
Шальке-04
Шальке-04
17:30
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Фрайбург
Фрайбург
17:30
Боруссия Д Боруссия Д
Байер
Байер
17:30
Штутгарт Штутгарт
6 февраля

Английская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Астон Вилла
Астон Вилла
15:30
Арсенал Арсенал
Бёрнли
Бёрнли
18:00
Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
18:00
Саутгемптон Саутгемптон
7 февраля

Испанская Примера

3 из 4
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Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
16:00
Кадис Кадис
Атлетик Б
Атлетик Б
18:15
Валенсия Валенсия
Осасуна
Осасуна
20:30
Эйбар Эйбар
7 февраля

Бундеслига

2 из 2
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Хоффенхайм
Хоффенхайм
17:30
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
Арминия
Арминия
20:00
Вердер Вердер
7 февраля

Английская Премьер-лига

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Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
15:00
Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
17:00
Лестер Сити Лестер Сити
Ливерпуль
Ливерпуль
19:30
Манчестер Сити Манчестер Сити

Бой Флойд Мейвезер — Логан Пол отменен из-за коронавируса 

Спорт-Экспресс и ещё 3 20 часов назад
Бой Флойд Мейвезер — Логан Пол отменили из-за коронавируса
Фото: Reuters
Боксерский поединок между легендой бокса Флойдом Мейвезером и блогером Логаном Полом официально отменен.
Бой был запланирован 20 февраля, но из-за пандемии коронавируса было принято решение отложить его, сообщает TMZ.
43-летний Мейвезер (51-0, 27 КО) последний раз боксировал 31 декабря 2018 года на шоу RIZIN в Японии против местной звезды кикбоксинга Теншина Насукавы. В первом раунде Мейвезер остановил японца, успев отправить его на канвас трижды. Бой носил выставочный характер, поэтому не пошел в официальный рекорд спортсменам.
Пол (0-1) свой единственный профессиональный поединок провел против другой YouTube-знаменитости KSI, проиграв ему раздельным судейским решением в 6-раундовом поединке в ноябре 2019 года.
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