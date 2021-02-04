Боксер Усик рассказал о предложении сменить гражданство

«Считаю, что патриотизм — это то, за чем прячутся. Прячутся всякие грязнули. Прямо грязнейшие люди. Я сын своей страны, очень сильно обожаю и люблю. Мне предлагали достаточно много раз, за очень немаленькие суммы поменять гражданство. 5-6 стран предлагало. Прямо нормальный кэш. И говорили, что это только за моё согласие поменять паспорт. В дальнейшем потом по контракту обещали ещё много денег. Но не всё же за деньги можно купить.