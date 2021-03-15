Профессионал ММА Александр Емельяненко пригрозил рэперу Джигану, с которым у него в будущем должен состояться бой в ринге. Встречу спортсмена и артиста лицом к лицу показал YouTube-канал Punch Club.
В студии шоу Джиган рассказал, что предложение подраться с Емельяненко к нему поступило во время просмотра боя спортсмена со стронгменом Михаилом Кокляевым на ВТБ Арене. Организаторы схватки заявили артисту, что его битва с бойцом-профессионалом была бы не менее интересна широкой публике. Рэпер согласился.
«У меня чисто спортивный интерес», — пояснил Джиган.
Он добавил, что является мастером спорта Украины по кикбоксингу, а также имеет опыт участия в профессиональных поединках по ММА. Емельяненко со своей стороны пообещал устроить оппоненту «полёт над гнездом кукушки». Он отметил, что находится в отличной форме, тренируется два раза в день и настраивается на серьезный поединок, несмотря на то, что перед ним будет стоять непрофессионал.
«Я всегда подхожу как к бойцу высокого уровня. Танцевать тебе на ринге придётся», — пообещал артисту Емельяненко.
Дату и место боя организаторы пообещали объявить позднее.
Ранее, как сообщал «Рамблер», в СМИ появилась информация, что Александр Емельяненко может провести бой по правилам бокса с Вячеславом Дациком. Последний в минувшие выходные на своей странице в Instagram опубликовал афишу возможного поединка со спортсменом. Дацик заявил журналистам, что бой готовы организовать представители Федерации бокса России в мае текущего года. Менеджер Емельяненко Азамат Бостанов заявил, что указанная схватка — «плод воображения Дацика». Он подчеркнул, что сегодня приоритетным поединком для его подопечного является бой с Джиганом.