Профессионал ММА Александр Емельяненко пригрозил рэперу Джигану, с которым у него в будущем должен состояться бой в ринге. Встречу спортсмена и артиста лицом к лицу показал YouTube-канал Punch Club.

В студии шоу Джиган рассказал, что предложение подраться с Емельяненко к нему поступило во время просмотра боя спортсмена со стронгменом Михаилом Кокляевым на ВТБ Арене. Организаторы схватки заявили артисту, что его битва с бойцом-профессионалом была бы не менее интересна широкой публике. Рэпер согласился.

«У меня чисто спортивный интерес», — пояснил Джиган.

Он добавил, что является мастером спорта Украины по кикбоксингу, а также имеет опыт участия в профессиональных поединках по ММА. Емельяненко со своей стороны пообещал устроить оппоненту «полёт над гнездом кукушки». Он отметил, что находится в отличной форме, тренируется два раза в день и настраивается на серьезный поединок, несмотря на то, что перед ним будет стоять непрофессионал.

«Я всегда подхожу как к бойцу высокого уровня. Танцевать тебе на ринге придётся», — пообещал артисту Емельяненко.

Дату и место боя организаторы пообещали объявить позднее.