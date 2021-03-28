"Поветкин выглядел жалко": соцсети о нокауте россиянина

Пользователи интернета пишут, что 41-летний Поветкин не смог совершить чуда и «витязю пора на покой». Многие считают, что победа более молодого соперника закономерна:

Однако нашлись и те, кто заметил, что Поветкин на десять лет старше, и возраст берет свое. «Посмотрим на Уайта через 10 лет», - заключают они.