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"Поветкин выглядел жалко": соцсети о нокауте россиянина

Майк Габриелян
11 часов назад
В соцсетях отреагировали на поражение российского боксера Александра Поветкина.
Британский спортсмен Диллиан Уайт отправил россиянина в нокаут в четвертом раунде в чемпионском поединке WBC.
Пользователи интернета пишут, что 41-летний Поветкин не смог совершить чуда и «витязю пора на покой». Многие считают, что победа более молодого соперника закономерна:
«Поветкин выглядел бледно».
«Не проделал необходимой работы над ошибками в защите. Александру пора заканчивать».
«Чуда не случилось. Поветкин был никакой».
«Пора Александру заканчивать карьеру, проиграл без шансов и выглядел странновато».
«Остановили в 4-ом раунде. Поветкин на полу. Выглядел откровенно слабо(читай «жалко»)».
«Где техника? Как третий разряд против мастера спорта международного класса».
Однако нашлись и те, кто заметил, что Поветкин на десять лет старше, и возраст берет свое. «Посмотрим на Уайта через 10 лет», - заключают они.
После поражения россиянин потерял титул временного чемпиона Всемирного боксерского совета (WBC).
На счету 41-летнего Поветкина 40 боев. Из них 36 побед (25 нокаутом), 3 поражения, 1 ничья.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Уайт принес Поветкину табуретку после нокаута.
Бокс,Видео,Диллиан Уайт,Александр Поветкин,
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