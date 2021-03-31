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Кроуфорд и Пакьяо ведут переговоры о бое 5 июня

Sports.ruиещё 4
31 марта 2021
По информации источника, возможный бой планируется на 5 июня. Об этом Top Rank сообщил ESPN и дистрибьютору pay-per-view In Demand.
Кроуфорд и Пакьяо ведут переговоры о бое 5 июня
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
Соглашение о проведении боя еще не достигнута, но его проведение запланировано в Абу-Даби (ОАЭ).
Ранее Мэнни Пакьяо сообщал, что склоняется к бою с Майки Гарсией, но также общается с Кроуфордом. Гарсия заявлял, что переговоры на завершающей стадии, поединок может пройти в мае.
Бокс,
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