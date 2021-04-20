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Украинского боксера засмеяли за фальшивые муки

Мария Иванова
20 часов назад
Автор News.ru Михаил Потапов рассказал, что украинский боксер Иван Редкач привлек внимание к своему поединку «муками ниже пояса» и обиделся на зрителей, не поверивших ему.
Украинского боксера засмеяли за фальшивые муки
Фото: TwitterTwitter
Отрывок боя Редкача с американцем Реджисом Прогрейсом опубликовали в твиттере.
«Прогрейс воткнул украинцу удар по касательной, после которого Иван упал и изобразил страшнейшие муки. Рефери думал даже купиться на это, но все-таки присудил победу Прогрейсу», - отметил Потапов.
Он подчеркнул, что удар американца не нарушал никаких правил и намеки Редкача на попадание ниже пояса «выглядели смешно». Однако судья частично встал на сторону украинца и не зафиксировал нокаут. Он присудил победу Прогрейсу по результатам подсчета очков.
«На этом комедия в исполнении Редкача не закончилась, он продолжил биться в конвульсиях на настиле ринга, а потом покинул арену на каталке, прикованный к ней ремнями», - отметил автор.
В комментариях боксера начали называть «клоуном» и «лучшим актером 2021 года».
«Пусть говорят что угодно - комиссия знает лучше, для этого она и существует. Я не смотрю за всеми. Все уже мои и деньги и посчитали, и потратили, или уж знают, как потратят. Мне жаль, что я родился в такой стране, где живут злые, завистливые и меркантильные люди», - так ответил Редкач на критику.
Как писал «Рамблер», в январе прошлого года Редкача дисквалифицировали за укус американского боксера Дэнни Гарсии за шею во время поединка. Спортивная комиссия Нью-Йорка назначила Редкачу максимальный штраф в десять тысяч долларов за опасное неспортивное поведение.
Бокс,Иван Редкач,Дэнни Гарсия,Михаил Потапов,
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