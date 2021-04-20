Украинского боксера засмеяли за фальшивые муки

Он подчеркнул, что удар американца не нарушал никаких правил и намеки Редкача на попадание ниже пояса «выглядели смешно». Однако судья частично встал на сторону украинца и не зафиксировал нокаут. Он присудил победу Прогрейсу по результатам подсчета очков.