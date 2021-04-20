Украинского боксера засмеяли за фальшивые муки

«Прогрейс воткнул украинцу удар по касательной, после которого Иван упал и изобразил страшнейшие муки. Рефери думал даже купиться на это, но все-таки присудил победу Прогрейсу», - отметил Потапов.
«На этом комедия в исполнении Редкача не закончилась, он продолжил биться в конвульсиях на настиле ринга, а потом покинул арену на каталке, прикованный к ней ремнями», - отметил автор.
«Пусть говорят что угодно - комиссия знает лучше, для этого она и существует. Я не смотрю за всеми. Все уже мои и деньги и посчитали, и потратили, или уж знают, как потратят. Мне жаль, что я родился в такой стране, где живут злые, завистливые и меркантильные люди», - так ответил Редкач на критику.