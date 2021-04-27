19-летний боксер скончался после боя на молодежном чемпионате мира

Иорданский боксер Рашед Аль-Свайсат, потерявший сознание на ринге на молодежном чемпионате мира в польском Кельце, скончался.

Пока неясно, была ли травма получена во время боя или проблемы со здоровьем были еще до выхода на ринг. Инцидент расследует местная полиция, сообщает Mirror.