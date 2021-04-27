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19-летний боксер скончался после боя на молодежном чемпионате мира

Sport24иещё 5
4 часа назад
Иорданский боксер Рашед Аль-Свайсат, потерявший сознание на ринге на молодежном чемпионате мира в польском Кельце, скончался.
19-летнему Аль-Свайсату стало плохо в третьем раунде боя с эстонцем Антоном Виноградовым 16 апреля. Ему пытались оказать помощь на ринге, а затем госпитализировали. Боксеру была сделана операция на мозге, но через 10 дней он умер.
Пока неясно, была ли травма получена во время боя или проблемы со здоровьем были еще до выхода на ринг. Инцидент расследует местная полиция, сообщает Mirror.
Соболезнования в связи со смертью спортсмена выразила Международная ассоциация бокса (AIBA).
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