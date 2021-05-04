Экс-соперника Ломаченко заподозрили в убийстве девушки

Боксеру Феликсу Вердехо, который представлял Пуэрто-Рико на Олимпийских играх 2012 года, предъявлено обвинение в похищении и убийстве женщины. Она была беременна от него, сообщает Reuters.

Фото: Reuters Reuters

Спортсмен был арестован в воскресенье в Пуэрто-Рико. Сообщается, что его обвиняют в похищении и угоне автомобиля, которые повлекли за собой смерть 27-летней Кейшли Родригес и ее неродившегося ребенка. Если его вина будет доказана, то ему может грозить смертная казнь.

В показаниях агента ФБР , представленных в федеральном суде, сообщается, что женщина была убита в четверг после того, как встретилась с Вердехо. Она собиралась попросить его помочь с абортом. 27-летний боксер ударил ее по лицу и ввел некое вещество, а затем сбросил ее тело ее тело через мост Теодоро Москосо в Сан-Хуане.

Ордер на его арест был выписан после того, как Родригес была объявлена пропавшей без вести, а следователи опросили свидетелей, просмотрели записи с камер видеонаблюдения и изучили данные с мобильных телефонов.