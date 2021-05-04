Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Матч-центр
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Войти в почту

Боксера Вердехо обвинили в убийстве беременной от него любовницы

Мир24иещё 3
5 часов назад
Боксеру Феликсу Вердехо, который представлял Пуэрто-Рико на Олимпийских играх 2012 года, предъявлено обвинение в похищении и убийстве женщины. Она была беременна от него, сообщает Reuters.
Экс-соперника Ломаченко заподозрили в убийстве девушки
Фото: ReutersReuters
Спортсмен был арестован в воскресенье в Пуэрто-Рико. Сообщается, что его обвиняют в похищении и угоне автомобиля, которые повлекли за собой смерть 27-летней Кейшли Родригес и ее неродившегося ребенка. Если его вина будет доказана, то ему может грозить смертная казнь.
В показаниях агента ФБР, представленных в федеральном суде, сообщается, что женщина была убита в четверг после того, как встретилась с Вердехо. Она собиралась попросить его помочь с абортом. 27-летний боксер ударил ее по лицу и ввел некое вещество, а затем сбросил ее тело ее тело через мост Теодоро Москосо в Сан-Хуане.
Ордер на его арест был выписан после того, как Родригес была объявлена пропавшей без вести, а следователи опросили свидетелей, просмотрели записи с камер видеонаблюдения и изучили данные с мобильных телефонов.
В воскресенье сотни людей собрались у моста Теодоро Москосо с требованием справедливости и расследования преступления, связанного с гендерным насилием.
Напомним, в феврале 2020 года британский футболист был приговорен к пожизненному заключению за изнасилование и убийство 18-летней подруги.
Бокс,ФБР,Reuters,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители