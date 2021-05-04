Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Матч-центр
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Войти в почту

Боксер Бетербиев проведет бой против Смита осенью

ТАСС
1 час назад
Чемпион мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной боксерской федерации (IBF) россиянин Артур Бетербиев проведет следующий бой против американца Джо Смита - младшего осенью в США. Об этом ТАСС сообщил глава компании Top Rank ("Топ рэнк"), представляющей интересы Бетербиева, Боб Арум.
Боксер Бетербиев проведет бой против Смита осенью
Фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС© Валерий Шарифулин/ТАСС
"Артур Бетербиев проведет бой против Джо Смита осенью. Мы планируем, что этот поединок должен пройти в "Мэдисон-сквер-гарден". Хотелось бы, чтобы в зале были болельщики, но возможны корректировки", - сказал Арум.
Смит владеет чемпионским титулом по версии Всемирной боксерской организации (WBO). Всего на его счету 27 побед (21 нокаутом) и три поражения.
На счету Бетербиева 16 побед (все нокаутом) и ни одного поражения.
Бокс,Артур Бетербиев,Джо Смит,Боб Арум,ИТАР-ТАСС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители