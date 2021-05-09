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Садик Хан переизбран на пост мэра Лондона

RT на русскомиещё 1
9 мая 2021
Мэр Лондона Садик Хан переизбран на пост главы города. Об этом свидетельствуют данные окончательного подсчёта голосов.
Лейбориста Садика Хана переизбрали мэром Лондона
Фото: RT на русскомRT на русском
Представитель Лейбористской партии получил во втором туре 55,2%, передаёт ТАСС.
Отмечается, что его конкурент от Консервативной партии Шон Бэйли смог набрать 44,8% голосов избирателей.
В феврале Хан сообщил, что сделал первую прививку от коронавирусной инфекции.
Бокс,Консервативная партия,Лейбористская партия,ИТАР-ТАСС,
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