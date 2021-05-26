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Стартовал чемпионат Москвы по боксу

Спорт день за днем
26 мая 2021
<div> <p>25 мая 2021 года в Москве, в здании Дворца борьбы им. Ивана Ярыгина Москомспорта открылся&nbsp; Чемпионат города Москвы по боксу среди мужчин&nbsp; и среди женщин, возрастной категории от 19 до 40 лет.</p> <p><b><a href="https://www.sportsdaily.ru/articles/kak-nachat-zanimatsya-boksom-v-peterburge">Как начать заниматься боксом в Петербурге</a></b><br /> </p> <p>Здесь же состоялось награждение победителей соревнований и тренеров московских школ бокса.</p> <p>Чемпионат Москвы по боксу пройдет с 25 по 29 мая. Торжественное закрытие, где будут названы имена чемпионов, состоится&nbsp; 29 мая по итогам финальных боев. Комментатором приглашен известный журналист и ринг-анонсер Константин Осипов.</p> <p>Чемпионат является главным спортивным событием весны. Именно здесь&nbsp; будут известны имена спортсменов участников Чемпионата России по боксу среди мужчин (19-40 лет) и в Чемпионате России по боксу среди женщин (19-40 лет).</p> </div> <div> <p>В турнире участвуют более 200 боксеров из&nbsp; спортивных школ города Москвы. Поединки пройдут в 10 весовых категориях.</p> <p><b>Читайте также:</b></p> <p><b><a href="https://www.sportsdaily.ru/articles/bystree-mok-razvalitsya-chem-boks-uberut-iz-programmy-olimpiad">«Быстрее МОК развалится, чем бокс уберут из программы Олимпиад»</a></b></p> </div>
Стартовал чемпионат Москвы по боксу
Фото: Спорт день за днемСпорт день за днем
Бокс,Константин Осипов,Иван Ярыгин,
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