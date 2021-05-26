Стартовал чемпионат Москвы по боксу

25 мая 2021 года в Москве, в здании Дворца борьбы им. Ивана Ярыгина Москомспорта открылся Чемпионат города Москвы по боксу среди мужчин и среди женщин, возрастной категории от 19 до 40 лет.

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Здесь же состоялось награждение победителей соревнований и тренеров московских школ бокса.

Чемпионат Москвы по боксу пройдет с 25 по 29 мая. Торжественное закрытие, где будут названы имена чемпионов, состоится 29 мая по итогам финальных боев. Комментатором приглашен известный журналист и ринг-анонсер Константин Осипов .

Чемпионат является главным спортивным событием весны. Именно здесь будут известны имена спортсменов участников Чемпионата России по боксу среди мужчин (19-40 лет) и в Чемпионате России по боксу среди женщин (19-40 лет).