Стартовал чемпионат Москвы по боксу

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<p>25 мая 2021 года в Москве, в здании Дворца борьбы им. Ивана Ярыгина
Москомспорта открылся Чемпионат города Москвы по боксу среди мужчин и среди женщин, возрастной категории от 19 до 40 лет.</p>
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<p>Здесь же состоялось награждение победителей соревнований и тренеров московских школ бокса.</p>
<p>Чемпионат Москвы по боксу пройдет с 25 по 29 мая. Торжественное закрытие, где будут названы имена чемпионов, состоится 29 мая по итогам финальных боев. Комментатором приглашен известный журналист и ринг-анонсер Константин Осипов
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<p>Чемпионат является главным спортивным событием весны. Именно здесь будут известны имена спортсменов участников Чемпионата России по боксу среди мужчин (19-40 лет) и в Чемпионате России по боксу среди женщин (19-40 лет).</p>
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<p>В турнире участвуют более 200 боксеров из спортивных школ города Москвы. Поединки пройдут в 10 весовых категориях.</p>
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