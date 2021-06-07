«Мейвезер рубит фишку»: Кокляев и Трояновский — о фрик-боях

Легендарный боксер Флойд Мейвезер и видеоблогер Логан Пол за свой бой, в котором была зафиксирована ничья, получили в сумме более $120 млн. Чемпион мира по боксу Эдуард Трояновский в интервью «Газете.Ru» признался, что был бы не против провести такой бой, чтобы заработать денег. А популярный блогер и пауэрлифтер Михаил Кокляев объяснил, почему зрители делают выбор в пользу фрик-боев, сравнив Мейвезера с Филиппом Киркоровым , который устраивает коллаборации с такими молодыми звездами, как Алишер Моргенштерн.

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Выставочный бой между непобежденным чемпионом Флойдом Мейвезером и американским видеоблогером и шоуменом Логаном Полом, чей Youtube-канал насчитывает более 23 млн подписчиков, сенсационно завершился ничьей и вызвал большой интерес не только среди широкой аудитории интернета, но и в профессиональном боксерском сообществе, хотя самого бокса там было немного. Заметно больше самого боя обсуждаются гонорары соперников: Мейвезер должен получить больше $100 млн, а Пол - около $25 млн с учетом его доли от продаж платных трансляций (PPV).

Чемпион мира по версиям IBF и IBO Эдуард Трояновский в интервью "Газете.Ru" отметил, что не видит ничего плохого в таком заработке, который некоторые любители бокса называли цирком и издевательством над спортом.

"Во-первых, Пол - это не обычный блогер, как у нас бывают ребята из искусства или другой сферы. Это спортсмен, он проводил бои по боксу. Он занимается - здоровый, тяжелый, крепкий, может ударить. Что касается Мейвезера, то это человек, который и в боксе зарабатывал деньги, для него это было реальным бизнесом. Он, конечно, высококлассный боксер, этого не отнять. Но для него это бизнес. Почему бы не выйти за $100 млн? Конечно, это история не про бокс изначально, не про какие-то чемпионские вызовы. Видимо, этот блогер захотел заработать денег и получить какую-то медийность. Вот и замутили. Я читал слова чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну, который так и сказал: что мне надо сделать, кого вызвать, чтобы столько же заработать? Сейчас идет тенденция к таким боям. Интерес к боксу, возможно, и не падает, но растет интерес к фрик-боям. Ну посмотрите: вечер бокса в Москве или еще где-то в России собирает определенное небольшое количество людей. А на фрик-бои - практически полная "ВТБ Арена". Я даже не знаю, что тут еще и сказать", - отметил Трояновский.

Чемпион UFC Нганну действительно за всю карьеру заработал меньше, чем блогер Логан Пол за один бой с Мейвезером. Даже за победу в титульном поединке со Стипе Миочичем Нганну получил примерно $700 тысяч, и до $25 млн в общей сумме ему еще очень далеко. Огромная аудитория, собранная американским шоуменом, позволила ему привлечь внимание команды Мейвезера и организовать такой просматриваемый бой, который мало какая спортивная звезда может обеспечить.

Трояновский признался, что сам был бы не прочь встретиться на ринге с таким блогером.

"Я смело могу заявить: почему бы и нет? В плане поддержания формы - это боксерские бои. А в плане заработка - это фрик-бои. Если бы мне кто-то из блогеров подобное предложил, то почему нет", - подытожил Трояновский.

Пауэрлифтер и известный блогер Михаил Кокляев в интервью "Газете.Ru" объяснил, почему аудитория все больше выбирает так называемые фрик-бои вместо серьезных матчей. Напомним, сам Кокляев принял участие в подобном поединке, когда вышел драться по правилам ММА против профессионального бойца Александра Емельяненко и был нокаутирован в первом же раунде. Именно на их бой на "ВТБ Арене" намекал Трояновский в своем комментарии.

"Начал пропадать массовый интерес к боксу, и появились такие бои, как Емельяненко - Кокляев. Мы живем во времена третьего Рима, и людям, как и раньше, нужно дать хлеба и зрелищ. И эти бои - следствие стагнации в мире бокса, вот и все. Когда-нибудь и к фрик-боям пропадет интерес публики - когда будут боксировать одни блогеры, актеры или еще кто-то. Но на данный момент я думаю, что стагнация настанет еще нескоро, потому что выйти против профессионала и отбоксировать - это риск, который вызывает интерес у зрителей. Все думают, что тот, кто оказался в нокауте, фрик. Но нет - он такой же человек, просто сумевший пересилить свой страх и выйти в ринг с профессионалом. Поэтому, например, наш бой с Емельяненко собрал рекордную аудиторию в истории боевых единоборств в России - 10 тысяч человек. Для сравнения, 7 тысяч пришло в "Олимпийский" на бой Поветкин - Кличко", - подчеркнул Кокляев.

Также пауэрлифтер оценил талант Мейвезера зарабатывать деньги на подобных развлечениях для публики. По мнению Кокляева, 44-летний боксер отлично понимает современные тренды и умеет работать с молодыми звездами из сферы шоу-бизнеса.

"Мейвезер просто "рубит фишку". Это как сейчас Филипп Киркоров устраивает какие-то коллаборации - с Моргенштерном, с Бузовой, еще с кем-то из молодых. На этой волне люди его видят, - считает Кокляев. - Иной раз замечаешь в подобном даже авторитетных в прошлом исполнителей, как Тимати. Это те люди, которые понимают, что пиар не может быть однодневным, для них он должен быть постоянным. И они на каждый период времени выдают свои фишки, делая коллаборации с новым поколением артистов. То же самое делает и Флойд Мейвезер, один в один".