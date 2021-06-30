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Гассиев 22 июля в Москве проведёт бой с немецким боксёром Тепером

RT на русскомиещё 4
30 июня 2021
Стало известно, когда проведёт следующий поединок бывший чемпион WBA и IBF в первом тяжёлом весе россиянин Мурат Гассиев.
Гассиев сразится в Москве с Тепером
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Как сообщает пресс-служба Федерации бокса России, Гассиев 22 июля проведёт поединок с немцем Эрканом Тепером.
Отмечается, что бой состоится в Москве на волейбольной арене «Динамо».
На счету Гассиева 27 побед и одно поражение на профессиональном ринге. У Тепера же за карьеру 21 выигранный поединок и три проигранных.
Ранее Александр Усик прокомментировал победу Василия Ломаченко над Масаёси Накатани.
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