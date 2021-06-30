Гассиев сразится в Москве с Тепером

Стало известно, когда проведёт следующий поединок бывший чемпион WBA и IBF в первом тяжёлом весе россиянин Мурат Гассиев.Как сообщает пресс-служба Федерации бокса России, Гассиев 22 июля проведёт поединок с немцем Эрканом Тепером.Отмечается, что бой состоится в Москве на волейбольной арене «Динамо».На счету Гассиева 27 побед и одно поражение на профессиональном ринге. У Тепера же за карьеру 21 выигранный поединок и три проигранных.Ранее Александр Усик прокомментировал победу Василия Ломаченко над Масаёси Накатани.