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Чемпионат Европы по футболу 2020

Боксер Усик предрек сборной Англии поражение от Украины в четвертьфинале Евро

Lenta.ru
11 часов назад
Боксер Усик предрек сборной Англии поражение от Украины в четвертьфинале Евро
Фото: Lenta.ruLenta.ru
Украинский боксер-тяжеловес Александр Усик предрек сборной Англии по футболу поражение от Украины в четвертьфинале чемпионата Европы по футболу. Об этом он сообщил в Instagram.
«Спортсмен обратился к команде Гарета Саутгейта на английском языке. Извини, Англия, Украина победит тебя. Украина — чемпион!» — заявил боксер.
Украина сыграет с Англией в субботу, 3 июля. Матч пройдет в Риме и начнется в 22:00 по московскому времени. Англичане в четырех матчах на турнире одержали три победы и один матч свели вничью. Команда забила четыре мяча и не пропустила ни одного.
Украинцы выиграли на турнире один матч в основное время и потерпели два поражения. В матче 1/8 финала подопечные Андрея Шевченко в овертайме одолели Швецию.
Усик — бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе. На его счету 18 побед и ни одного поражения.
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