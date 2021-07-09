Тайсон Фьюри сдал положительный тест на COVID-19

У Фьюри выявили коронавирус после того, как британец сделал первую прививку в рамках вакцинации. Заразился ли британец штаммом «дельта» — не уточняется.

В феврале 2020-го Фьюри нокаутировал Уайлдера в поединке за пояс чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC). После этого британец не выступал.