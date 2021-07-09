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Тайсон Фьюри сдал положительный тест на COVID-19

Lenta.ruиещё 1
5 часов назад
Британский боксер Тайсон Фьюри сдал положительный тест на COVID-19 перед намеченным поединком с американцем Деонтеем Уайлдером. Об этом сообщает Bloody Elbow.
Тайсон Фьюри сдал положительный тест на COVID-19
Фото: Steve Marcus / ReutersSteve Marcus / Reuters
Таким образом, поединок между тяжеловесами перенесен на 9 октября. Место проведения боя остается прежним — Лас-Вегас. Изначально планировалось, что третий поединок между Тайсоном и Уайлдером пройдет 24 июля.
У Фьюри выявили коронавирус после того, как британец сделал первую прививку в рамках вакцинации. Заразился ли британец штаммом «дельта» — не уточняется.
В феврале 2020-го Фьюри нокаутировал Уайлдера в поединке за пояс чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC). После этого британец не выступал.
Первый поединок между тяжеловесами завершился вничью.
Бокс,Тайсон Фьюри,
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