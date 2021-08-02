Состоялась жеребьёвка плей-офф квалификации Лиги Европы

Состоялась жеребьёвка плей-офф отборочного турнира Лиги Европы. В плей-офф команды оспорят путёвки в групповую стадию.

Россию в этом турнире представляет «Локомотив», москвичи начнут путь в Лиге Европы с групповой стадии. Результаты жеребьёвки плей-офф Лиги Европы: «Рандерс» (Дания) — «Галатасарай» (Турция) / «Сент-Джонстон» (Шотландия) «Рапид» (Австрия) / «Анортосис» (Кипр) — «Заря» (Украина) «Яблонец»(Чехия) / «Селтик» (Шотландия) — АЗ «Фенербахче» (Турция) — «Нефтчи» (Азербайджан) / ХИК (Финляндия) «Мура» (Словения) / «Жальгирис» (Литва) — «Штурм» (Австрия) «Омония» (Кипр) / «Флора» (Эстония) — «Антверпен» (Бельгия) «Олимпиакос» (Греция) / «Лудогорец» (Болгария) — «Линкольн» (Гибралтар) / «Слован» (Словакия) «Мальме» (Швеция) / «Рейнджерс» (Шотландия) — «Кайрат» (Казахстан) / «Алашкерт» (Армения) «Ференцварош» (Венгрия) / «Славия» (Прага) — «Динамо» (Загреб Хорватия) / «Легия» (Польша) «Црвена Звезда» (Сербия) / «Шериф» (Молдова) — ЧФР (Румыния) / «Янг Бойз» (Швейцария).