Дюбуа назвал фаворита в поединке Джошуа и Усика

«Я отдаю предпочтение Джошуа. Думаю, это будет хороший поединок. Каждый из этих бойцов выступает на топовом уровне. Нельзя просто сказать, что Джошуа победит в любом случае. Оба показывают хороший уровень. Думаю, нас ждёт интересное противостояние», — сказал Дюбуа в интервью на канале Pro Boxing Fans в YouTube.