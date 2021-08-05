Российский боксёр Глеб Бакши стал бронзовым призёром Олимпийских игр в Токио

Бакши является чемпионом мира по боксу 2019 года. Напомним, сегодня, 5 августа, в финале Олимпиады бой проводит другой российский боксёр, Альберт Батыргазиев, выступающий в весовой категории до 57. Ему противостоит американец Дюк Рейган. Поединок проходит в настоящее время. А 6 августа за золото Игр поборется ещё один россиянин — Муслим Гаджимагомедов. Он выступает в весовой категории до 91 кг. В 1/2 Муслим одолел новозеландца Дэвида Ньику. В финальном поединке ему будет противостоять кубинский боксёр Хулио Сесар ла Крус.