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Новорожденная дочь боксера Фьюри переведена в реанимацию

Газета.Ru
1 час назад

Действующий чемпион мира по боксу в тяжелой весовой категории по версии WBC Тайсон Фьюри рассказал в своем Instagram, что его новорожденная дочь Афина переведенав реанимацию. "Малышку Афину вернули в отделение интенсивной терапии. Пожалуйста, помолитесь за нее", - написал британский спортсмен. Ранее сообщалось, что британские боксеры-тяжеловесы Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа проведут два очных поединка. Отмечается, что чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC), которым является 32-летний Фьюри, заработает за бой £100 млн. Ту же сумму гарантированно получит и 31-летний Джошуа, чемпион мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой "супер"), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF). Даты и места проведения боев будут определены позднее, однако, как утверждает источник, первый поединок состоится летом 2021 года и пройдет в Саудовской Аравии. Тайсон Фьюри в своей карьере провел 31 бой, одержав 30 побед. Еще один поединок завершился вничью. В активе Джошуа 24 победы при одном поражении.

Новорожденная дочь боксера Фьюри переведена в реанимацию
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Бокс,Тайсон Фьюри,Энтони Джошуа,
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