Боксёр Дижон победил в бою блогера Тарасова

Камерунец Тайсон Дижон одержал победу над российским блогером Артёмом Тарасовым в боксёрском поединке в Москве.

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Бойцы провели на ринге все раунды, а Дижон одержал победу единогласным решением судей. Поединок прошёл в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

Напомним, что перед схваткой вес Тайсона составил 85 кг, а Тарасова — 80,5 кг.