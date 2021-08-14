Боксёр Дижон победил в бою блогера Тарасова

Камерунец Тайсон Дижон одержал победу над российским блогером Артёмом Тарасовым в боксёрском поединке в Москве.
Бойцы провели на ринге все раунды, а Дижон одержал победу единогласным решением судей. Поединок прошёл в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ».
Напомним, что перед схваткой вес Тайсона составил 85 кг, а Тарасова — 80,5 кг.
Ранее российский боксёр Альберт Батыргазиев, завоевавший золотую медаль турнира по боксу в весовой категории до 57 кг на летних Олимпийских играх, высказался об отсутствии гимна и флага России на церемонии награждения в Токио.