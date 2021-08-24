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Олимпиада-2020

Джошуа оценил силу Усика

Lenta.ruиещё 1
35 минут назад

Британский боксер Энтони Джошуа рассказал о подготовке к бою с украинцем Александром Усиком и оценил силу своего соперника. Слова спортсмена приводит Boxing Scene.

Джошуа оценил силу Усика
Фото: ReutersReuters

Джошуа назвал Усика тяжелым соперником. Британский боксер отметил, что украинец хорошо передвигается по рингу, поэтому необходимо держать концентрацию на протяжении всего боя. Джошуа рассказал, что собирается противостоять Усику, проводя комбинации, а не нанося одиночные удары. Боксер готовится к 12 раундам, при этом проводя спарринги по 15 раундов.

Также британец сообщил, что не собирается торопиться в предстоящем поединке.

«Я буду боксировать умно, чтобы по итогам нокаутировать его», — резюмировал тяжеловес.

Джошуа на профессиональном ринге провел 25 боев, в которых одержал 24 победы и потерпел одно поражение. Он — чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской организации (IBO). Усик выиграл все 18 поединков в карьере, при этом 13 из них завершил досрочно. Ожидается, что боксеры встретятся в Лондоне 25 сентября.

Бокс,Энтони Джошуа,Александр Усик,
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