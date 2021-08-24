Джошуа оценил силу Усика

Британский боксер Энтони Джошуа рассказал о подготовке к бою с украинцем Александром Усиком и оценил силу своего соперника. Слова спортсмена приводит Boxing Scene.

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Джошуа назвал Усика тяжелым соперником. Британский боксер отметил, что украинец хорошо передвигается по рингу, поэтому необходимо держать концентрацию на протяжении всего боя. Джошуа рассказал, что собирается противостоять Усику, проводя комбинации, а не нанося одиночные удары. Боксер готовится к 12 раундам, при этом проводя спарринги по 15 раундов.

Также британец сообщил, что не собирается торопиться в предстоящем поединке.

«Я буду боксировать умно, чтобы по итогам нокаутировать его», — резюмировал тяжеловес.