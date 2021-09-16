«Бери, пока дают»: украинский боксер заявил о предложении в 500 тысяч долларов за российское гражданство

Украинский боксер Иван Редкач заявил на своей странице в Instagram, что ему предложили согласиться на российское гражданство, заплатив ему 500 тысяч долларов. Согласно публикации, спортсмен не стал отмечать, принял ли он предложение и заявил, что собирается поделиться ответом на следующий день.

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Также Редкач спросил у подписчиков, как бы они поступили в подобной ситуации. Большая часть комментаторов посоветовала боксеру отказаться от предложения, однако некоторые нашли во втором гражданстве дополнительные возможности.

«Чем больше гражданства тем легче маневрировать. Вопрос так же актуален как «Нужно ли иметь недвижимость в разных странах? Ответ – конечно», - написал Александр Стройнов.

«Иван, бери, пока дают. Будешь среди своих», - написал ut7wo.