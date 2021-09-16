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«Бери, пока дают»: украинский боксер Редкач заявил о предложении в 500 тысяч долларов за российское гражданство

Елена Прошина
35 минут назад

Украинский боксер Иван Редкач заявил на своей странице в Instagram, что ему предложили согласиться на российское гражданство, заплатив ему 500 тысяч долларов. Согласно публикации, спортсмен не стал отмечать, принял ли он предложение и заявил, что собирается поделиться ответом на следующий день.

«Бери, пока дают»: украинский боксер заявил о предложении в 500 тысяч долларов за российское гражданство
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Также Редкач спросил у подписчиков, как бы они поступили в подобной ситуации. Большая часть комментаторов посоветовала боксеру отказаться от предложения, однако некоторые нашли во втором гражданстве дополнительные возможности.

«Чем больше гражданства тем легче маневрировать. Вопрос так же актуален как «Нужно ли иметь недвижимость в разных странах? Ответ – конечно», - написал Александр Стройнов.

«Иван, бери, пока дают. Будешь среди своих», - написал ut7wo.

Также некоторые обратили внимание на формулировку в посте боксера. По мнению комментаторов, по словам «предложили русское гражданство за 500 тысяч долларов» не совсем понятно, предлагают ли спортсмену сумму, или же просят её за право получить паспорт.

Бокс,Александр Стройнов,Иван Редкач,
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