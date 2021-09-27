Костя Цзю назвал причину победы Усика над Джошуа

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю высказался о поединке между украинцем Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа.

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Экс-спортсмен заявил, что представителю Украины удалось одержать победу благодаря правильно подобранной тактике.

«Мой первый тренер Владимир Черня говорил такую вещь: уму и сила уступает. Исполнение задуманного сделало свое дело. Я Сашу поздравляю, молодец», — цитирует Цзю «Матч ТВ».

Поединок между Усиком и Джошуа прошел в ночь на 26 сентября в Лондоне на арене футбольного клуба «Тоттенхэм Хотспур». Бой продлился все 12 раундов и завершился победой украинца единогласным решением судей — 117-112, 116-112, 115-113.