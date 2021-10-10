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Фьюри нокаутировал Уайлдера и защитил титул чемпиона по версии WBC

Газета.Ruиещё 6
2 часа назад

Чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе Тайсон Фьюри одержал победу над американцем Деонтеем Уайлдером и защитил титул.

Фьюри защитил титул чемпиона по версии WBC
Фото: ReutersReuters

Поединок, прошедший в Лас-Вегасе, продлился 11 раундов и завершился победой представителя Великобритании нокаутом.

В третьем раунде Фьюри отправил соперника в нокдаун. В следующем Уайлдер дважды отправил британца на настил. В десятом раунде американец снова оказался в нокдауне.

Эта победа стала для британца 31-й в профессиональной карьере, еще один бой завершился вничью. В активе Уайлдера 42 победы, два поражения и одна ничья. Для боксеров это был третий очный поединок.

Первый бой, прошедший в декабре 2020 года, завершился ничьей. В феврале 2020-го Фьюри одержал победу техническим нокаутом.

Ранее российский боксер Владимир Терешкин проиграл американцу Джареду Андерсону. Поединок, прошедший в Лас-Вегасе, продлился два раунда и завершился победой представителя США техническим нокаутом. 33-летний Терешкин потерпел первое поражение в профессиональной карьере. Прежде он одержал 22 победы, еще один бой завершился вничью. 21-летний Андерсон выиграл все десять поединков.

Бокс,Тайсон Фьюри,
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