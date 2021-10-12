Глава федерации художественной гимнастики Болгарии ответила Ирине Винер-Усмановой

Глава федерации художественной гимнастики Болгарии Илиана Раева, чьи подопечные завоевали золотые медали в групповых упражнениях на Олимпиаде-2020 в Токио, ответила главе Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирине Винер-Усмановой.

Ранее Винер-Усманова утверждала, что российскую команду, завоевавшую серебряные медали, засудили. Также она заявила, что «каждая страна имеет своё мнение».

«Наша команда была на голову выше всех остальных команд все эти пять лет. Если мы не выиграли бы, то лишь из-за своих ошибок или травм. Нет более достойной команды, чем болгарская. Судьи за столом не могли сказать, что чёрное — это белое.