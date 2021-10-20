Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+23° в 
USD 71.06EUR 82.62BRENT 85.20
Войти в почту

Умер заслуженный тренер СССР по боксу Владимир Лопатников

Елена Прошина
1 час назад

Заслуженный тренер СССР по боксу Владимир Лопатников умер в возрасте 84 лет в своей квартире в Москве, по предварительным данным, от острой сердечно-сосудистой недостаточности, пишет «Комсомольская правда».

Умер заслуженный тренер СССР по боксу Лопатников
Фото: соцсетисоцсети

Тело заслуженного тренера в квартире на улице Маршала Катукова в Строгино обнаружила его дочь. Она вызвала скорую, но прибывшие на место медики смогли лишь констатировать смерть – заслуженный тренер скончался примерно за два часа до прибытия экстренных служб.

По данным источников издания в правоохранительных органах, предварительной причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность.

Владимир Лопатников - мастер спорта, заслуженный тренер СССР по боксу. В 1980-х годах был тренером национальной сборной Афганистана по боксу.

Бокс,Комсомольская правда,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители