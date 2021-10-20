Умер заслуженный тренер СССР по боксу Лопатников

Заслуженный тренер СССР по боксу Владимир Лопатников умер в возрасте 84 лет в своей квартире в Москве, по предварительным данным, от острой сердечно-сосудистой недостаточности, пишет «Комсомольская правда».

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Тело заслуженного тренера в квартире на улице Маршала Катукова в Строгино обнаружила его дочь. Она вызвала скорую, но прибывшие на место медики смогли лишь констатировать смерть – заслуженный тренер скончался примерно за два часа до прибытия экстренных служб.

По данным источников издания в правоохранительных органах, предварительной причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность.