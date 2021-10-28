Российский боец Вячеслав Дацик техническим нокаутом победил Реваза Верулашвили на турнире промоушена «Наше Дело». Видео было опубликовано на YouTube-канале организации.

Поединок был остановлен в третьем раунде после того, как секунданты Верулашвили выбросили в клетку полотенце. До этого Дацик несколько раз отправил соперника в нокдаун.

Бой прошёл по правилам бокса в клетке ММА. Соперники бились в перчатках для ММА. Эта победа стала пятой для Дацика в этом году в пяти боях.