Кадыров анонсировал новый бой с участием своего сына Эли

«Наравне со взрослыми боксерами в турнире примет участие в показательном поединке по правилам любительского бокса внук Первого Президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова Эли Кадыров», - написал Кадыров в соцсети «ВКонтакте».

Президент Чеченской республики также заявил, что на «Времени легенд» состоится дебютный поединок его племянника Магомеда Делимханова.

В апреле в Грозном прошел турнир по боксу «Время Легенд 6», в котором приняли участие сыновья Кадырова — 14-летний Эли и 13-летний Адам. Адам Кадыров выиграл у спортсмена из Кабардино-Балкарии Аслана Биттирова техническим нокдауном, однако зрители усомнились в его победе.