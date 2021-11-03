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Кадыров анонсировал новый бой с участием своего сына Эли

Вероника Полынина
2 часа назад

Глава Чечни Рамзан Кадыров анонсировал новый боксерский поединок своего сына Эли.

Кадыров анонсировал новый бой с участием своего сына Эли
Фото: РИА НовостиРИА Новости

3 ноября в Грозном состоится Международный турнир по профессиональному боксу «Время Легенд 7», в котором примет участие 14-летний сын Рамзана Кадырова Эли.

«Наравне со взрослыми боксерами в турнире примет участие в показательном поединке по правилам любительского бокса внук Первого Президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова Эли Кадыров», - написал Кадыров в соцсети «ВКонтакте».

Президент Чеченской республики также заявил, что на «Времени легенд» состоится дебютный поединок его племянника Магомеда Делимханова.

В апреле в Грозном прошел турнир по боксу «Время Легенд 6», в котором приняли участие сыновья Кадырова — 14-летний Эли и 13-летний Адам. Адам Кадыров выиграл у спортсмена из Кабардино-Балкарии Аслана Биттирова техническим нокдауном, однако зрители усомнились в его победе.

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