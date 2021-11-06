Российский полицейский стал чемпионом мира по боксу

Россиянин Марк Петровский стал чемпионом мира по боксу в весовой категории свыше 92 килограммов. Об этом сообщается на сайте МВД России.

Соревнования проходили в Белграде и завершились победой 22-летнего Петровского раздельным решением судей со счетом 4:1. В решающей схватке российский спортсмен оказался сильнее армянина Давита Чалояна.

Отмечается, что боксер является слушателем Московского университета МВД России имени Кикотя и младшим лейтенантом полиции. Официальный представитель МВД России Ирина Волк поздравила Петровского с победой и пожелала ему новых успехов на ринге.