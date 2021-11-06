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Российский полицейский стал чемпионом мира по боксу

Lenta.ruиещё 4
4 часа назад

Российский полицейский стал чемпионом мира по боксу
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Россиянин Марк Петровский стал чемпионом мира по боксу в весовой категории свыше 92 килограммов. Об этом сообщается на сайте МВД России.

Соревнования проходили в Белграде и завершились победой 22-летнего Петровского раздельным решением судей со счетом 4:1. В решающей схватке российский спортсмен оказался сильнее армянина Давита Чалояна.

Отмечается, что боксер является слушателем Московского университета МВД России имени Кикотя и младшим лейтенантом полиции. Официальный представитель МВД России Ирина Волк поздравила Петровского с победой и пожелала ему новых успехов на ринге.

Петровский — мастер спорта по боксу и многократный призер всероссийских соревнований. На его счету победа на чемпионате России 2021 года и серебряная медаль командного Кубка страны.

Бокс,Ирина Волк,МГУ,МВД,
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