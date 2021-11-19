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Боксер Александр Поветкин получил награду от WBC

Мир24
1 час назад

За его вклад в профессиональный бокс россиянина Александра Поветкина удостоили специальной награды от Всемирного боксерского совета (WBC), сообщается на сайте WBC.

Боксер Александр Поветкин получил награду от WBC
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В знак уважения к его потрясающе успешной карьере в профессиональном боксе WBC награждает трофеем Александра Поветкина», – сказано в сообщении.

Отмечается, что во время своей блестящей карьеры спортсмен был частью элиты тяжеловесов.

Напомним, 13 июня Поветкин объявил об окончании своей карьеры, но 42-летний боксер не исключает, что спустя несколько лет может вернуться на ринг. В марте Поветкин техническим нокаутом в реванше уступил британцу Диллиану Уайту и лишился титула временного чемпиона WBC в тяжелом весе.

В активе российского боксера на профессиональном ринге 36 побед при трех поражениях и ничьей. Поветкин является олимпийским чемпионом 2004 года. В 2013 году он уступил украинскому спортсмену Владимиру Кличко, а в 2018 году проиграл британцу Энтони Джошуа.

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