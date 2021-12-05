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1 час назад

"Волонтеры 800" помогли реализовать более 110 проектов в юбилей Нижнего Новгорода

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 декабря. /ТАСС/. Участники проекта "Волонтеры 800" в юбилейный для Нижнего Новгорода год помогли провести и реализовать более 110 мероприятий, общая продолжительность их смен составила около 65 тыс. часов, сообщила ТАСС во время церемонии награждения самых активных добровольцев ведущий менеджер проекта "Волонтеры 800" Екатерина Курачева.

"Волонтеры 800" помогли реализовать более 110 проектов в юбилей Нижнего Новгорода
Фото: ТАССТАСС

"У нас подведены некоторые итоги, у нас за спиной 114 проектов, более 65 тыс. часов смен, 25 дней в среднем в каждом месяце "Волонтеры 800" выходили на смену и очень важный результат - 100% положительных отзывов от организаторов", - рассказала Курачева.

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По ее словам, подать заявку на участие в проекте мог любой желающий старше 16 лет. После этого с каждым проводилось интервью, затем четырехдневное обучение, по результатам которого волонтера включали в основной или резервный состав. В воскресенье 120 самых активных добровольцев отметили наградами.

"У нас, во-первых, с самого начала года велся рейтинг в часах, у каждого волонтера мы видели, сколько времени он провел на мероприятиях. Во-вторых, это качественные показатели: как волонтер пользуется своими навыками общения, действует ли он по кодексу, насколько он способен нести ответственность за себя и за других, обладает ли лидерскими качествами, все это оценивалось в совокупности", - рассказала собеседница агентства.

Она отметила, что в проведении мероприятий помогали люди не только из Нижегородской области. Так, например, на ключевые мероприятия в августе приезжали волонтеры из Абакана и Краснодара. "У нас были заявки от волонтеров из других городов и стран, например иностранные студенты из Нижегородского государственного университета имени Лобачевского, в августе приезжали бабушки из Абакана, волонтеры из Краснодара. <…> Мы не будем терять всех этих людей, потому что "Волонтеры 800" зарекомендовали себя во всем Нижнем Новгороде как определенный бренд, как люди, которые могут на все 100% выполнять свои функции", - добавила Курачева.

Нижний Новгород в 2021 году празднует 800-летие. В событийную программу, которая проходит в течение года, вошло более 150 мероприятий. В нее включили события из сфер спорта, бизнеса, культуры, туризма и медиа. Также к юбилею провели масштабную работу по реконструкции объектов культуры.

День добровольца

Ежегодно в Российской Федерации 5 декабря отмечается День добровольца (волонтера). Он установлен указом президента РФ Владимира Путина от 27 ноября 2017 года. Празднование приурочено к отмечаемому также 5 декабря Международному дню добровольцев во имя экономического и социального развития (объявлен резолюцией Генассамблеи ООН от 17 декабря 1985 года).

Бокс,Владимир Путин,Генассамблея ООН,ИТАР-ТАСС,
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