"Волонтеры 800" помогли реализовать более 110 проектов в юбилей Нижнего Новгорода

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 декабря. /ТАСС/. Участники проекта "Волонтеры 800" в юбилейный для Нижнего Новгорода год помогли провести и реализовать более 110 мероприятий, общая продолжительность их смен составила около 65 тыс. часов, сообщила ТАСС во время церемонии награждения самых активных добровольцев ведущий менеджер проекта "Волонтеры 800" Екатерина Курачева.

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"У нас подведены некоторые итоги, у нас за спиной 114 проектов, более 65 тыс. часов смен, 25 дней в среднем в каждом месяце "Волонтеры 800" выходили на смену и очень важный результат - 100% положительных отзывов от организаторов", - рассказала Курачева.

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По ее словам, подать заявку на участие в проекте мог любой желающий старше 16 лет. После этого с каждым проводилось интервью, затем четырехдневное обучение, по результатам которого волонтера включали в основной или резервный состав. В воскресенье 120 самых активных добровольцев отметили наградами.

"У нас, во-первых, с самого начала года велся рейтинг в часах, у каждого волонтера мы видели, сколько времени он провел на мероприятиях. Во-вторых, это качественные показатели: как волонтер пользуется своими навыками общения, действует ли он по кодексу, насколько он способен нести ответственность за себя и за других, обладает ли лидерскими качествами, все это оценивалось в совокупности", - рассказала собеседница агентства.

Она отметила, что в проведении мероприятий помогали люди не только из Нижегородской области. Так, например, на ключевые мероприятия в августе приезжали волонтеры из Абакана и Краснодара. "У нас были заявки от волонтеров из других городов и стран, например иностранные студенты из Нижегородского государственного университета имени Лобачевского, в августе приезжали бабушки из Абакана, волонтеры из Краснодара. <…> Мы не будем терять всех этих людей, потому что "Волонтеры 800" зарекомендовали себя во всем Нижнем Новгороде как определенный бренд, как люди, которые могут на все 100% выполнять свои функции", - добавила Курачева.

Нижний Новгород в 2021 году празднует 800-летие. В событийную программу, которая проходит в течение года, вошло более 150 мероприятий. В нее включили события из сфер спорта, бизнеса, культуры, туризма и медиа. Также к юбилею провели масштабную работу по реконструкции объектов культуры.

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