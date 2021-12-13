Кремлев оценил шансы бокса остаться в олимпийской программе

"Сейчас мы думаем над проведением в Турции женского чемпионата мира, там будут использованы наши новые технологии. В 2024 году бокс будет представлен на Олимпиаде, спасибо за это МОК. У нас выработана дорожная карта, если мы ее реализуем, то не будет причин [исключать] бокс. Но я не могу говорить за МОК, могу говорить только за нас, у нас все будет чисто и прозрачно", - сказал Кремлев.