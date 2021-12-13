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1 час назад

Кремлев оценил шансы бокса остаться в олимпийской программе

Причин исключения бокса из программы летних Олимпийских игр на данный момент нет. Об этом журналистам заявил президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев.

Кремлев оценил шансы бокса остаться в олимпийской программе
Фото: страница Европейской конфедерации бокса в Facebookстраница Европейской конфедерации бокса в Facebook

На прошлой неделе Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что вопрос о включении бокса в программу Игр 2028 года в Лос-Анджелесе будет решен в 2023 году.

"Сейчас мы думаем над проведением в Турции женского чемпионата мира, там будут использованы наши новые технологии. В 2024 году бокс будет представлен на Олимпиаде, спасибо за это МОК. У нас выработана дорожная карта, если мы ее реализуем, то не будет причин [исключать] бокс. Но я не могу говорить за МОК, могу говорить только за нас, у нас все будет чисто и прозрачно", - сказал Кремлев.

МОК лишил признания IBA (тогда - AIBA) в 2019 году в том числе в связи с долгами. В конце мая Международная ассоциация бокса объявила, что погасила задолженность перед азербайджанской компанией Benkons LLC ("Бенконс эл-эл-си"). В связи с санкциями организация не могла проводить боксерский турнир на летних Олимпийских играх в Токио.

Бокс,Умар Кремлев,
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