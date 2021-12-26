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1 час назад

Украинский боксер Ломаченко отправил золотые медали в Россию

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях, обладатель пояса интерконтинентального чемпиона по версии WBO украинец Василий Ломаченко отправил свои золотые медали, которые завоевал на Олимпийских играх, в Россию.

Боксер Ломаченко отправил золотые медали в Россию
Фото: ReutersReuters

Боксер решил сделать подарок своему отцу на 57-летие. Ломаченко отправил завоеванное золото Олимпийских игр в Пекине и Лондоне костромским ювелирам, передает РЕН-ТВ.

По словам мастеров компании «Крестик резной», Ломаченко попросил изготовить для своего отца нательный крест, выполненный из олимпийских наград.

«Сколько нужно духа, мужества и благородства, чтобы без колебаний выполнить из них нательный крест для самого близкого и дорогого человека – отца!» – говорится в подписи к ролику в Instagram.

Ломаченко просил команду соперника остановить бой

Напомним, что украинский боксер Василий Ломаченко был внесен в базу скандального сайта «Миротворец» за отрицание «российской агрессии и независимости украинского православия от российского».

Бокс,Василий Ломаченко,
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