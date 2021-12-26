Боксер Ломаченко отправил золотые медали в Россию

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях, обладатель пояса интерконтинентального чемпиона по версии WBO украинец Василий Ломаченко отправил свои золотые медали, которые завоевал на Олимпийских играх, в Россию.
Боксер решил сделать подарок своему отцу на 57-летие. Ломаченко отправил завоеванное золото Олимпийских игр в Пекине и Лондоне костромским ювелирам, передает РЕН-ТВ.
По словам мастеров компании «Крестик резной», Ломаченко попросил изготовить для своего отца нательный крест, выполненный из олимпийских наград.
«Сколько нужно духа, мужества и благородства, чтобы без колебаний выполнить из них нательный крест для самого близкого и дорогого человека – отца!» – говорится в подписи к ролику в Instagram.
Напомним, что украинский боксер Василий Ломаченко был внесен в базу скандального сайта «Миротворец» за отрицание «российской агрессии и независимости украинского православия от российского».