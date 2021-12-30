Украинский боксер рассказал о жестком лагере Кличко

"Я неоднократно бывал в лагере у Владимира Кличко. Это правда, что у него все жестко. Помню, как в Майами приехал Гассиев и самым первым встал в спарринги. На следующий день мы его больше не увидели. И в Австрию прилетал англичанин тоже провел один спарринг и уехал", — передает слова Радченко Fanday.