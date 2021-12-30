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15 часов назад

Украинский боксер рассказал о жестком лагере Кличко

Украинский боксер Сергей Радченко рассказал о том, как тяжело было тренироваться в лагере Владимира Кличко и как российский боец не выдержал нагрузок.

Украинский боксер рассказал о жестком лагере Кличко
Фото: ReutersReuters

"Я неоднократно бывал в лагере у Владимира Кличко. Это правда, что у него все жестко. Помню, как в Майами приехал Гассиев и самым первым встал в спарринги. На следующий день мы его больше не увидели. И в Австрию прилетал англичанин тоже провел один спарринг и уехал", — передает слова Радченко Fanday.

Владимир Кличко является олимпийским чемпионом в весовой категории свыше 91 кг. Он был рекордсменом по количеству побежденных соперников за титул чемпиона мира в тяжелом весе, побив рекорд Джо Луиса и Мухаммеда Али. Свой последний бой украинец провел в 2017 году против Энтони Джошуа.

Победа осталась за представителем Великобритании, таким образом он стал чемпионом мира по версиям WBA Super и IBO. Всего на счету Кличко 69 боев, 64 из них завершились его победой. Ранее Владимир Кличко прокомментировал победу соотечественника Василия Ломаченко над Ричардом Комми.

"Василий Ломаченко победил, поздравляю, но представлял ли он страну, не используя ее флаг?", — написал Кличко.

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