Чемпион Европы по боксу найден мертвым

Чемпион Европы по боксу Владимир Вирчис найден мертвым. Об этом сообщает «Обозреватель».

Фото: страница Ukrainian Boxing Federation в Facebook страница Ukrainian Boxing Federation в Facebook

По информации источника, 48-летний украинский спортсмен покончил с собой. Днем ранее бывший боксер ушел из дома и не вернулся. Также сообщается, что в последнее время Вирчис пребывал в состоянии депрессии.

На счету Вирчиса 26 побед, в том числе 21 нокаутом, при четырех поражениях. За время карьеры он становился интерконтинентальным чемпионом по версиям IBF в 2003-2004 годах и WBO в 2005-2006 годах.