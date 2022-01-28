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40 минут назад

Боксер-чемпион покончил с собой в 48 лет

Чемпион Европы по боксу Владимир Вирчис найден мертвым. Об этом сообщает «Обозреватель».

Чемпион Европы по боксу найден мертвым
Фото: страница Ukrainian Boxing Federation в Facebookстраница Ukrainian Boxing Federation в Facebook

По информации источника, 48-летний украинский спортсмен покончил с собой. Днем ранее бывший боксер ушел из дома и не вернулся. Также сообщается, что в последнее время Вирчис пребывал в состоянии депрессии.

На счету Вирчиса 26 побед, в том числе 21 нокаутом, при четырех поражениях. За время карьеры он становился интерконтинентальным чемпионом по версиям IBF в 2003-2004 годах и WBO в 2005-2006 годах.

19 января стало известно, что двукратный чемпион Азии по грепплингу Эркул уулу Манас найден мертвым в киргизском городе Ош. Сообщалось, что 29-летний спортсмен покончил с собой дома у родственницы. Женщина попыталась оказать ему первую помощь, но не смогла его спасти.

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