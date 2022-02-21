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1 час назад

Украинский боксер о бое с россиянином: меня обокрали, будем подавать апелляцию

Газета.Ru

Украинский боксер Зоравор Петросян в своем Instagram заявил, что будет оспаривать судейское решение по результатам его поединка с россиянином Иваном Козловским.

«Обокрали»: Петросян подаст апелляцию после боя с Козловским
Фото: moniteur.rumoniteur.ru

"Друзья, кто смотрел бой, поймет, о чем сейчас пойдет речь. Мое мнение и мнение почти всего зала, что меня обокрали. Мы будем подавать апелляцию. Я ничего не прошу, просто отдайте мне мое. Этот бой я выиграл, я могу это сказать с чистой совестью! К моему сопернику претензий никаких не имею, он достойный парень, и он сам сказал "что мы сделали свою работу, а судьи уже так решили", — написал Петросян.

19 февраля в рамках турнира WBC Asia в титульном поединке украинский боксер Зоравор Петросян сошелся с отечественным спортсменом Иваном Козловским. Большую часть боя Петросян действовал "первым номером" и активно оказывал давление. Благодаря этому российский боец получил рассечение глаза. По результатам 10-ти раундов решением судей победу одержал Козловский. Этот результат позволил россиянину защитить свой титул чемпиона в суперлегком весе. Для Петросяна это поражение стало лишь вторым в карьере: в прошлом году он проиграл еще одному боксеру из России - Эльнуру Самедову. Ранее Владимир Минеев заявил, что не разделяет украинскую и российскую школу бокса.

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