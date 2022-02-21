«Обокрали»: Петросян подаст апелляцию после боя с Козловским

"Друзья, кто смотрел бой, поймет, о чем сейчас пойдет речь. Мое мнение и мнение почти всего зала, что меня обокрали. Мы будем подавать апелляцию. Я ничего не прошу, просто отдайте мне мое. Этот бой я выиграл, я могу это сказать с чистой совестью! К моему сопернику претензий никаких не имею, он достойный парень, и он сам сказал "что мы сделали свою работу, а судьи уже так решили", — написал Петросян.