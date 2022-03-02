Титульные бои Тищенко и Курбанова перенесены

Бой за титул чемпиона мира WBA между Евгением Тищенко и Риядом Мерхи и поединок за пояс WBO International между Магомедом Курбановым и Патриком Тейшейрой будут перенесены.
«Турнир, который мы планировали на 26 марта в Екатеринбурге, будет перенесен. И Тищенко, и Курбанов проведут свои бои позже. Мы находимся на связи с менеджментом всех боксерских организаций и вернемся к организации поединков сразу же, как это будет возможно», —сообщил генеральный директор RCC Boxing Promotions Герман Титов.
Отметим, что RCC Boxing Promotions в декабре прошлого года провела в России бой за титул суперчемпиона мира WBA с участием Дмитрия Бивола. Тогда же боксер подписал с промоутерской компанией соглашение о развитии карьеры, а после победы над Умаром Саламовым получил предложение провести поединок против мексиканца Сауля Альвареса.
Ранее сообщалось, что боец Иван Штырков подписал контракт с RCC.