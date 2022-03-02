Титульные бои Тищенко и Курбанова перенесены

«Турнир, который мы планировали на 26 марта в Екатеринбурге, будет перенесен. И Тищенко, и Курбанов проведут свои бои позже. Мы находимся на связи с менеджментом всех боксерских организаций и вернемся к организации поединков сразу же, как это будет возможно», —сообщил генеральный директор RCC Boxing Promotions Герман Титов.