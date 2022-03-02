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2 марта

Титульные бои Тищенко и Курбанова перенесены

RT на русскомиещё 4

Бой за титул чемпиона мира WBA между Евгением Тищенко и Риядом Мерхи и поединок за пояс WBO International между Магомедом Курбановым и Патриком Тейшейрой будут перенесены.

Титульные бои Тищенко и Курбанова перенесены
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Турнир, который мы планировали на 26 марта в Екатеринбурге, будет перенесен. И Тищенко, и Курбанов проведут свои бои позже. Мы находимся на связи с менеджментом всех боксерских организаций и вернемся к организации поединков сразу же, как это будет возможно», —сообщил генеральный директор RCC Boxing Promotions Герман Титов.

Отметим, что RCC Boxing Promotions в декабре прошлого года провела в России бой за титул суперчемпиона мира WBA с участием Дмитрия Бивола. Тогда же боксер подписал с промоутерской компанией соглашение о развитии карьеры, а после победы над Умаром Саламовым получил предложение провести поединок против мексиканца Сауля Альвареса.

Ранее сообщалось, что боец Иван Штырков подписал контракт с RCC.

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