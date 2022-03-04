Российских боксеров отстранили от международных соревнований

«АИБА приняла решение следовать рекомендации МОК в отношении участия боксеров, судей и других лиц из РФ и Белоруссии. Они не должны быть приглашены или допущены к международным соревнованиях по боксу. Там, где это невозможно реализовать в короткие сроки по организационным или юридическим причинам, им разрешается участвовать только в качестве нейтральных спортсменов. Это решение вступает в силу немедленно», — говорится в сообщении.