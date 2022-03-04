Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+7° в 
USD 105.81EUR 116.53
Войти в почту
2 часа назад

Российских и белорусских боксеров отстранили от международных соревнований

Елена Прошина

Международная ассоциация бокса запретила спортсменам из России и Белоруссии участвовать в международных турнирах. Об этом сообщается на сайте организации.

Российских боксеров отстранили от международных соревнований
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«АИБА приняла решение следовать рекомендации МОК в отношении участия боксеров, судей и других лиц из РФ и Белоруссии. Они не должны быть приглашены или допущены к международным соревнованиях по боксу. Там, где это невозможно реализовать в короткие сроки по организационным или юридическим причинам, им разрешается участвовать только в качестве нейтральных спортсменов. Это решение вступает в силу немедленно», — говорится в сообщении.

Также АИБА отменила все турниры в России и Белоруссии.

Ранее Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным федерациям не допускать россиян и белорусов к участию в соревнованиях в связи с событиями на Украине. В своем заявлении МОК указали, что РФ и Белоруссия нарушили олимпийское перемирие.

Бокс,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители