Российских боксеров отстранили от международных соревнований

Международная ассоциация бокса запретила спортсменам из России и Белоруссии участвовать в международных турнирах. Об этом сообщается на сайте организации.
«АИБА приняла решение следовать рекомендации МОК в отношении участия боксеров, судей и других лиц из РФ и Белоруссии. Они не должны быть приглашены или допущены к международным соревнованиях по боксу. Там, где это невозможно реализовать в короткие сроки по организационным или юридическим причинам, им разрешается участвовать только в качестве нейтральных спортсменов. Это решение вступает в силу немедленно», — говорится в сообщении.
Также АИБА отменила все турниры в России и Белоруссии.
Ранее Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным федерациям не допускать россиян и белорусов к участию в соревнованиях в связи с событиями на Украине. В своем заявлении МОК указали, что РФ и Белоруссия нарушили олимпийское перемирие.