Украинский боксер Усик покинет страну ради боя с Джошуа

Украинский боксер Александр Усик покинет страну ради поединка против британца Энтони Джошуа. Об этом сообщает РИА Новости.

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По информации источников, спортсмен покинет Украину через границу с Польшей и начнет тренировки для повторного боя с британцем, который должен состояться летом.

В сентябре 2021 года Усик одержал победу над Джошуа единогласным решением судей и завоевал титул чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super), Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF) и Международной боксерской организации (IBO).