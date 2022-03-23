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1 час назад

Украинский боксер Усик покинет страну ради боя с Джошуа

Елена Прошина

Украинский боксер Александр Усик покинет страну ради поединка против британца Энтони Джошуа. Об этом сообщает РИА Новости.

Украинский боксер Усик покинет страну ради боя с Джошуа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации источников, спортсмен покинет Украину через границу с Польшей и начнет тренировки для повторного боя с британцем, который должен состояться летом.

В сентябре 2021 года Усик одержал победу над Джошуа единогласным решением судей и завоевал титул чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super), Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF) и Международной боксерской организации (IBO).

После начала спецоперации РФ по денацификации Украины Усик вступил в ряды территориальной обороны. Аналогично поступил и другой украинский боксер Василий Ломаченко, который после этого отказался покидать Украину ради поединка с австралийцем Джорджем Камбососом.

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