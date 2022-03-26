Боксер Усик решил покинуть Украину ради боя с Джошуа

Украинский боксер Александр Усик объявил, что покинет Украину ради подготовки к бою против британца Энтони Джошуа. Об этом сообщает «Чемпионат».

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Усик заявил, что предстоящий бой – это его возможность «лучше помочь своей стране»:

«Я больше и лучше помогу своей стране, чем буду стоять в теробороне и бегать с автоматом по Киеву».

Боксер отметил, что его решение «поддержало множество друзей и близких». Он также пожелал злопыхателям «добра, счастья, радости и мира».