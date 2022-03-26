Появились подробности поединка Усика с Джошуа

Хирн заявил, что поединок должен пройти в июне этого года, однако место встречи еще не определено. Он подчеркнул, что прорабатывает детали с агентами Усика .

Ранее в субботу, 26 марта, Усик заявил о том, что принял решение покинуть Украину ради подготовки к бою против Джошуа. Он отметил, что таким образом лучше поможет своей стране. По словам Усика, его поддержало множество друзей и близких. До этого ESPN предполагал, что боксер отправится в Польшу на законных основаниях, так как имеет троих несовершеннолетних детей.