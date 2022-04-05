Чемпион ОИ Батыргазиев может провести несколько боев в США

"Альберт поменял весовую категорию и перешел с 57,1 кг в легкий вес - 61,2 кг. Это одна из основных сейчас раскрученных в мире категорий, где очень много проспектов - [Василий] Ломаченко, Джордж Камбосос, Теофимо Лопес, Девин Хейни и так далее. Сейчас не могу сказать, сколько ему нужно провести поединков, чтобы выйти на бой за титул чемпиона мира. Во-первых, надо понимать, что будет происходить с санкциями, а во-вторых, на адаптацию в новом весе ему потребуется как минимум около года", - сказал собеседник агентства.