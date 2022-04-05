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2 часа назад

Олимпийский чемпион боксер Батыргазиев в 2022 году может провести несколько боев в США

ТАССиещё 1

Олимпийскому чемпиону по боксу россиянину Альберту Батыргазиеву делают рабочую визу в США, если получится оформить все документы, то не исключено проведение нескольких его боев на территории страны. Об этом ТАСС сообщил тренер боксера Эдуард Кравцов.

Чемпион ОИ Батыргазиев может провести несколько боев в США
Фото: ТАССТАСС

Батыргазиев 2 апреля одержал шестую победу на профессиональном ринге и завоевал титул чемпиона Евразийского боксерского парламента (EBP). В 10-раундовом поединке, прошедшем в Москве, он выиграл у азербайджанца Гайбатуллы Гаджиалиева решением судей. Ранее планировалось, что Батыргазиев будет защищать титул интерконтинентального чемпиона по версии Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 57,15 кг, завоеванный в прошлом бою в декабре 2021 года благодаря победе над венесуэльцем Франклином Мансанильей техническим нокаутом в четвертом раунде, но из-за санкций пришлось провести поединок за титул EBP.

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"Альберт поменял весовую категорию и перешел с 57,1 кг в легкий вес - 61,2 кг. Это одна из основных сейчас раскрученных в мире категорий, где очень много проспектов - [Василий] Ломаченко, Джордж Камбосос, Теофимо Лопес, Девин Хейни и так далее. Сейчас не могу сказать, сколько ему нужно провести поединков, чтобы выйти на бой за титул чемпиона мира. Во-первых, надо понимать, что будет происходить с санкциями, а во-вторых, на адаптацию в новом весе ему потребуется как минимум около года", - сказал собеседник агентства.

По словам Кравцова, Батыргазиев уже в текущем году может провести ряд боев в США.

"Что касается мест проведения боев, то пока в России, не выезжаем. Но Альберту делается рабочая виза, если она будет готова, то планируем организовать и пару его боев в США, возможно, уже и в этом году", - отметил Кравцов.

В послужном списке 23-летнего Батыргазиева шесть побед (пять - нокаутом) и ни одного поражения. На его счету титулы интерконтинентального чемпиона по версии IBF, чемпиона EBP, чемпиона Азии по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и чемпиона Европы по версии Всемирной боксерской организации (WBO). В активе Батыргазиева также победа на Олимпиаде в Токио и четыре золотые медали чемпионатов России.

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