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41 минуту назад

Российский боксер захотел провести поединок с популярным блогером из США

Илья Родин

Бывший чемпион мира по боксу, россиянин Сергей Ковалев в интервью изданию TMZ Sports заявил, что готов встретиться с популярным американским блогером Джейком Полом. Об этом пишет «Лента.ру».

Российский боксер захотел провести поединок с популярным блогером из США
Фото: ТАССТАСС

«Я готов. И я нокаутирую его. Но позвольте мне сперва провести восстановительный бой с Тервелом Пулевым, и тогда мы сможем организовать любой поединок», - пообещал Ковалев.

Журналисты напомнили, что Джейк Пол не только блогер, но и боксер. Он дерется как с любителями, так и с профессиональными спортсменами. В частности, ему удалось дважды победить Тайрона Вудли, выступавшего в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

Победой Джека завершился и поединок с Белом Аскреном. Экс-чемпион Bellator и One Championship был отправлен блогером в нокаут.

В настоящее время ведутся переговоры о проведении боя с бывшим чемпионом мира по боксу в тяжелом весе Майком Тайсоном. Гонорар Тайсона составит, в случае заключения соглашения, 49 млн долларов.

Бокс,Майк Тайсон,Сергей Ковалев,
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