Российский боксер захотел провести поединок с популярным блогером из США

Бывший чемпион мира по боксу, россиянин Сергей Ковалев в интервью изданию TMZ Sports заявил, что готов встретиться с популярным американским блогером Джейком Полом. Об этом пишет «Лента.ру».

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«Я готов. И я нокаутирую его. Но позвольте мне сперва провести восстановительный бой с Тервелом Пулевым, и тогда мы сможем организовать любой поединок», - пообещал Ковалев.

Журналисты напомнили, что Джейк Пол не только блогер, но и боксер. Он дерется как с любителями, так и с профессиональными спортсменами. В частности, ему удалось дважды победить Тайрона Вудли, выступавшего в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

Победой Джека завершился и поединок с Белом Аскреном. Экс-чемпион Bellator и One Championship был отправлен блогером в нокаут.